Si è spento all'età di 85 anni Pierino Tomaselli, papà dell'attuale consigliere comunale di Isola del Liri, Giampaolo Tomaselli. In passato aveva ricoperto anche lui l'incarico di consigliere comunale ed è stato leader politico della Democrazia cristiana. Il sindaco, Massimiliano Quadrini, si stringe a tutta la famiglia per la dolorosa perdita. «Pierino ha segnato in maniera profonda la vita politica della nostra comunità - ha scritto su Facebook - Il suo sorriso, la sua simpatia, la sua bonomìa, resteranno sempre nel cuore e nel ricordo della sua città». I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Lorenzo martire.