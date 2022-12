Sarà un Natale di austerità a causa della congiuntura economica sfavorevole per via della crisi energetica e del caro-bollette, ma l'amministrazione Mastrangeli, con il contributo delle associazioni, sta organizzando un programma di eventi rivolto alla cittadinanza. Giorno dopo giorno il carnet prende forma e le prime iniziative vengono ufficializzate.

L'associazione "Frosinone Alta" in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune ha organizzato per domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 19, in corso della Repubblica la manifestazione "Frosinone Alta Street Market" caratterizzata da un mercatino del vintage.

La domenica successiva, il 18 dicembre, in piazza Garibaldi, dalle 10 alle 19 spazio all'enogastronomia con prodotti tipici non solo da vedere, ma soprattutto da gustare. Il giorno dell'Epifania l'evento atteso dai più piccoli: "La Befana in piazza" che si svolgerà in largo Sant' Ormisda dalle 16 alle 21.

Sempre l'11 dicembre, dalle 8.30 alle 13, a cura dell'Aics con il patrocinio del Comune di Frosinone, si svolgerà la "Passeggiata di Babbo Natale", la marcia non competitiva a passo libero aperta a tutti. La corsa di Babbo Natale è una manifestazione piena di allegria, ironica e divertente, nata nel 2010 e cresciuta negli anni oltre ogni aspettativa, coinvolgendo sempre più appassionati di tutte le età, fino a diventare un autentico street show pre-natalizio per l'intera città.

L'appuntamento per tutti sarà alle 8.30 presso il Campo Coni. Ad ogni bambino partecipante sarà distribuito un completo da Babbo Natale. Alle 9.30 ci si avvierà per la passeggiata, che si svolgerà all'interno della struttura sportiva. La carovana sarà aperta da cavalli che faranno da battistrada e da un Babbo Natale uguale alla iconografia classica. Al termine della passeggiata, in piazzale Vittorio Veneto, si terrà uno spettacolo di animazione per i bambini presenti. Ad ognuno Babbo Natale in persona consegnerà un pacco dono ricordo. Per i partecipanti è tutto gratuito.