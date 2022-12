Sotto l'albero di Natale, l'amministrazione Di Stefano mette il concorso pubblico per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore di vigilanza - categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, per 36 ore settimanali, da assegnare al settore della polizia locale. Un concorso che si aspettava da tempo, dato che il corpo della polizia locale conta un numero troppo basso di unità (sono 12 vigili compreso il comandante).

Come si legge dall'albo pretorio dell'ente di corso Volsci, la domanda di partecipazione al concorso va presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale come segue. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la procedura on-line, il seguente link https:www.concorsicomunesora.it Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione. E così il prossimo anno porterà sette nuovi vigili urbani per la quarta città della provincia di Frosinone. Il comandante Dino Padovani ha più volte sottolineato di dover arrivare ad incrementare le unità del corpo della polizia locale.

Una scelta che vede i cittadini salutare con soddisfazione dato che più volte è stato evidenziata la mancanza dei vigili urbani che, dal canto loro però, portano dei risultati importanti in città in termini di servizi, ma il loro numero è veramente troppo basso per arrivare ad espletare tutte le richieste della cittadinanza.