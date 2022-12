Sono stati fissati a domani pomeriggio i funerali della ventiseienne Francesca Colacicchi, vittima dell'incidente che si è verificato nella notte di domenica sulla via Casilina.

Le esequie si terranno alle 14.30 nella cattedrale di Anagni, dove familiari e amici potranno dare l'ultimo saluto alla giovane, molto conosciuta e apprezzata in città, dove abitava con i genitori Antonella e Pino e il fratello minore Christian. La ragazza, alla guida della sua Y10, si è scontrata con un'Audi condotta da un uomo di Sgurgola, che risulta essere indagato per omicidio stradale. Mercoledì pomeriggio è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo di Francesca Colacicchi, al termine il magistrato che indaga sull'incidente stradale ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.