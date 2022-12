Da campo di calcio a piscina. I più sarcastici la buttano sull'ironia, sperando di vedere sorgere prima o poi anche a Sora una piscina comunale che manca da sempre. In realtà le scene che si sono ripresentate la scorsa settimana, dopo l'ondata di maltempo, hanno nuovamente riacceso i riflettori sulle condizioni in cui versa lo stadio Tomei, che ospita le partite del Sora Calcio. «La situazione non è nuova - ha rimarcato l'assessore alle manutenzioni Francesco De Gasperis - Fuori lo stadio, sul piazzale, si è allagato tutto un'altra volta. È stato fatto un sopralluogo».

Muffa verdastra sulle pareti e tra le coppe esposte negli spogliatoi, una presenza che non rassicura in merito alla salubrità degli ambienti interni.

«Sicuramente bisogna mettere mano anche sugli spogliatoi e trovare una soluzione - ha aggiunto De Gasperis - Non è un problema nato la scorsa settimana. In special modo ora che la squadra del Sora Calcio sta avendo degli ottimi risultati sportivi che fanno ben sperare anche per il futuro, per il prossimo anno vanno programmati degli interventi anche nell'area degli spogliatoi. Bisognerà reperire i fondi. Lo sappiamo e per questo stiamo lavorando».

I tecnici dell'ufficio manutenzioni del Comune spiegano che all'indomani dell'acquazzone che ha allagato il parcheggio dello stadio, gli spogliatoi e il terreno di gioco è stato richiesto un sopralluogo congiunto con Acea. Dal canto suo l'ente di corso Volsci ha segnalato che le due pompe di cui l'impianto è dotato svolgono bene la loro funzione; bisognerà quindi aspettare la relazione dei tecnici di Acea che eseguiranno i rilievi necessari per poter studiare una soluzione definitiva al problema che ciclicamente, ogni volta che la pioggia si fa insistente, causa allagamenti e danni ingenti.

Se lo augurano gli stessi tifosi del Sora Calcio che gradirebbero spogliatoi puliti per i loro beniamini, ma anche che fosse riconsegnata un'immagine più decorsa al vecchio impianto che oggi custodisce una storia sportiva gloriosa, fatta di coppe e trofei, in balìa della muffa.