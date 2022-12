"Inclusione e coesione sociale: le chiavi d'accesso al futuro della comunità". Questi i temi al centro del convegno di domani alle nove nella sala convegni della Asl, in via Armando Fabi, a Frosinone. Patrocinato dal Comune di Frosinone, l'incontro vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulle azioni da intraprendere per abbattere ogni barriera non solo materiale, ma anche culturale.

Ricordando che sabato sarà la giornata internazionale ed europea delle persone con disabilità, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha dichiarato: «Inclusione e coesione costituiscono il collante della comunità, perché possa essere un luogo autentico di confronto e partecipazione attiva alla vita scolastica, lavorativa, sociale e culturale».

Mastrangeli ha poi ringraziato tutti gli organizzatori della giornata: dalla Asl con il direttore Angelo Aliquò, passando per l'IIS Bragaglia e il dirigente Fabio Giona, per arrivare al vescovo Spreafico, senza tralasciare operatori, associazioni e cooperative che ogni giorno lavorano al fianco delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie.

Anche Fabio Tagliaferri, assessore ai servizi sociali del Comune di Frosinone e presidente delegato del Comitato istituzionale del distretto sociale B della provincia di Frosinone, ha chiarito che il convegno di domani «vuole essere un momento di incontro per la condivisione del lavoro svolto in tema di disabilità e per la programmazione congiunta di obiettivi e strumenti innovativi a disposizione del territorio in vista di un miglioramento futuro».

La persona e la sua dignità si collocano al centro del dibattito cittadino per ribadire il rispetto e valorizzare le differenze in quanto componenti preziose e insostituibili dell'umanità.