Due incidenti nel pomeriggio di oggi. Il primo è stato registrato ad Isola del Liri in via Nazionale. Protagonisti dello spettacolare sinistro tre mezzi. È stato necessario l'arrivo di due ambulanze, delle forze dell'ordine e del carroattrezzi. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Uno Incidente anche nella città Volsca poco distante dall'ingresso dello stabile che ospita il distretto C nel quartiere di Costantinopoli. Coinvolti una minicar ed un ciclomotore. Per i rilievi di rito sono stati contattati gli agenti della polizia locale che, per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno raggiunto l'ospedale Santissima Trinità, dove si trovano i feriti.