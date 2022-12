Interventi finalizzati alla pulizia dei fossi e delle caditoie per evitare pericolosi allagamenti che possano generare situazioni di disagio e di dissesto idrogeologico. In questi giorni l'assessorato alle manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi, è impegnato in una serie di attività nel quartiere Cavoni, in via Salci e in via Colle. La pulizia dei fossi è un'esigenza necessaria per la loro manutenzione, soprattutto con l'approssimarsi dei mesi freddi.

Le finalità di questa operazione sono varie: assicurare il corretto deflusso delle acque, attraverso la realizzazione di una rete di regimazione adatta alle singole esigenze, e parallelamente garantirne lo smaltimento qualora risultassero eccessivamente abbondanti; limitare al massimo l'erosione del suolo, particolarmente di quello dei fondi che si affacciano sulle strade; convogliare attraverso idonei sistemi di drenaggio le acque meteoriche verso i fossi stradali, oppure verso la rete idrografica naturale. Tutti questi processi devono allontanare le acque in maniera controllata e dipendente dalla quantità presente in quel momento.

Una corretta manutenzione di fossi e canali rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio.

A seconda della localizzazione di queste strutture di scorrimento idrico, la loro gestione è di pertinenza pubblica o privata, e deve comunque attivarsi il più velocemente possibile dal momento in cui venga rilevata una problematica inerente al normale funzionamento. L'assessorato alle manutenzioni sta rispondendo prontamente.