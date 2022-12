Finalmente in presenza: sabato prossimo, nella sede centrale di viale Europa, il Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Frosinone accoglierà gli studenti alle prese con la scelta della scuola superiore per uno degli appuntamenti più importanti previsti dal calendario delle attività finalizzate all'orientamento. L'istituto diretto dalla professoressa Antonia Carlini mostrerà nel corso dellopen day i locali della scuola, le coinvolgenti e creative attività predisposte dagli studenti nei laboratori delle diverse aree disciplinari, le immagini (su schermi predisposti) di esperienze didattiche riferite anche alla sede di via Piave. I liceali dalle felpe colorate griffate "Severi" illustreranno le iniziative di solidarietà e incontreranno i futuri "colleghi" fornendo loro chiarimenti e pareri personali sui vari indirizzi presso info-point predisposti dagli organizzatori.

Il "Severi" ne ha ben tre: il liceo scientifico tradizionale, che offre una preparazione a 360 gradi bilanciando in modo equilibrato la formazione umanistica con quella scientifica; il liceo scientifico con indirizzo scienze applicate, che punta essenzialmente sulle materie scientifiche e sulle attività laboratoriali, non trascurando però i necessari percorsi di studio in ambito linguistico, storico, artistico, filosofico e letterario; e il liceo scientifico con indirizzo sportivo, che fa delle scienze motorie e delle discipline legate al mondo dello sport il cardine dei vari insegnamenti, cui non viene a mancare tuttavia la prospettiva globale degli altri saperi.

Sabato prossimo, quindi, dalle 9 alle 12, ogni alunno di terza media potrà assistere a laboratori scientifici, umanistico-letterari, di informatica, e a molto altro, frutto di quella didattica per competenze che anima i progetti più seguiti della scuola. Sarà questa anche l'occasione per conoscere i "mitici" professori, tutti professionalmente validi e aperti a un rapporto diretto e costruttivo con alunni e famiglie.