Ubriaco cerca di evitare i controlli dei carabinieri e viene arrestato. Un inseguimento rocambolesco, quello che ha avuto luogo in pieno centro a Cassino, con i militari della Sezione Radiomobile impegnati nel controllo del territorio.

Un cinquantenne di Cassino, in evidente stato di alterazione, ha minacciato i militari che lo avevano fermato per un regolare accertamento. Li ha minacciati ed è scappato via dando vita a una rocambolesca fuga, interrotta dagli stessi carabinieri.

All'esito del controllo è emerso che l'uomo aveva un tasso alcolemico superiore a 1.8 grammi per litro di sangue e, al termine delle operazioni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Cassino al quale dovrà spiegare le motivazioni del suo strano comportamento.

Sempre massimo l'impegno dei carabinieri della Compagnia di Cassino nel contrasto di ogni forma di illegalità per rispondere alla richiesta di sicurezza dalla cittadinanza.