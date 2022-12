Appena si metteva piede nella sua scuola, quando si assisteva ai suoi spettacoli portati in scena in diverse location della Ciociaria, e non solo, si percepiva da subito quanta eleganza, compostezza, lavoro, caparbietà, impegno, studio, ci fosse in una Donna così straordinaria, con la "D" maiuscola. Una grande insegnante da cui imparare l'arte della danza, del movimento. Perché lei, Paola Vicano, è stata e resterà per sempre un modello da seguire per tutti i suoi allievi che hanno seguito passo passo i suoi insegnamenti. Insegnamenti che custodiranno per sempre, per continuare a portare su ogni palcoscenico in cui si esibiranno, l'originalità e la professionalità trasmessi dalla loro insegnante.

Paola Vicano non ce l'ha fatta, purtroppo, a sconfiggere la malattia che l'aveva colpita poco tempo fa. È morta ieri sera. Aveva 63 anni. Molto conosciuta e stimata. Sorella del consigliere comunale e dirigente dell'Asl di Frosinone Mauro e dell'avvocato Fabio. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nell'abbazia di Casamari a Veroli.

Ogni suo spettacolo stupiva per originalità e magia. Le emozioni andavano di pari passo con le coreografie, con le idee che si trasformavano in capolavori sul palcoscenico. La scuola "Arte in movimento" da lei diretta è stata da sempre molto attiva sul territorio insegnando l'arte della danza a generazioni di bambini e ragazzi. Paola Vicano ha insegnato danza classica e moderna dal 1983. Si è formata alla Royal Academy of dance di Londra e ha studiato come insegnante all'accademia nazionale di danza di Roma. Nel corso della sua lunga attività (il suo curriculum è ricco di esperienze e attività lavorative e professionali di spicco) ha ballato sia alla Rai che nei canali commerciali delle tv italiane.

Ha partecipato al film Splendor di Ettore Scola in qualità di danzatrice. Ha frequentato stage di approfondimento con i migliori insegnanti di danza classica e jazz degli ultimi 30 anni, tra i quali Raffaele Paganini, D. Ganio, Andre De Laroche, Litvinov, Parrilla, Ermini, Salaorni, Steve La Chance, Greco. La notizia della sua morte ha destato tanto dolore. Era molto amata e stimata. Lo dimostrano anche i numerosi post sui social, soprattutto dei suoi allievi, i quali con una carrellata di immagini, stanno rendendo omaggio alla loro insegnante. Raggiante in ogni spettacolo, e insieme ai suoi allievi, alla nipote Laura, anche lei insegnante, e a tutto lo staff della scuola, riusciva a creare su ogni palcoscenico calcato, quell'atmosfera magica e travolgente che la danza riesce a trasmettere. Ora la stella più grande continuerà a brillare e a ballare Lassù. Ciao Paola.