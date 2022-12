Sono in calo tutti o quasi i numeri del Covid in provincia di Frosinone. Giù i casi, l'incidenza per 100.000 abitanti, il tasso di positività e il trend settimanale, mentre i ricoverati risalgono a 49. Non viene segnalato nessun ulteriore decesso, per cui novembre si chiude con 9 morti e 6.241 contagiati.

Nell'ultimo bollettino i nuovi casi sono 186 su 1.197 tamponi e 255 i negativizzati. Da sette giorni a questa parte si contano 1.462 diagnosi alla media di 208,86 per una flessione del 9,02% rispetto al periodo precedente. Mercoledì scorso, invece, il trend era ancora in attivo con un più 7,92%, mentre il 16 novembre era a meno 0,27%. Il mese di novembre si chiude così a 6.241 positivi, 214,03 di media, secondo miglior mese dell'anno dopo i 6.257 di settembre a 208,90 di media. L'incidenza per 100.000 abitanti cala per il sesto giorno di fila ma si mantiene ancora sopra quota 300 con 306,50. L'ultimo giorno sotto tale soglia è stato l'11 novembre con 297,48.

Con 1.197 tamponi processati ieri il tasso di positività scende, in 24 ore, dal 17,64% al 15,54%. Attualmente, la media della settimana è del 15,74% meno del 18,92% della precedente. I ricoverati registrano un nuovo incremento da 46 a 49. Numeri che si abbassano rispetto agli 89 ricoverati del 17 novembre, il massimo degli ultimi mesi. Tuttavia, nel confronto con l'inizio del mese ci sono 13 ricoverati in più. I negativizzati sono 255 e per la sesta volta di fila sono più dei nuovi positivi. L'ultima settimana erano stati 1.745 contro i 1.588 del periodo precedente.

Nell'ultimo bollettino del mese di novembre non sono stati comunicati decessi che restano così 9. Uno in più di quelli di ottobre. Sul fronte dei tamponi, invece, con i 1.197 di ieri, da lunedì sono 3.421. Mercoledì scorso erano appena 43 in più. Pertanto si viaggia in parallelo con le cifre della passata settimana.