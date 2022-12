L'esigenza, basandosi sulle peculiarità del territorio, è stata quella di mantenere inalterato lo stato attuale degli istituti comprensivi e degli istituti superiori di secondo grado, salvaguardandone le autonomie e tenendo in debita considerazione i pareri fatti pervenire dai Comuni e dai Consigli d'istituto.

Su queste premesse l'Amministrazione provinciale ha licenziato il piano di dimensionamento scolastico per l'annualità 2023 - 2024 , che, adesso, dovrà ottenere il via libera dalla Regione Lazio. Un piano con tante conferme, ma anche con qualche sorpresa, come quella dell'accorpamento del Brunelleschi - Da Vinci con l'Angeloni di Frosinone, mettendo insieme Ragioneria, Agrario e Geometri con tutti i loro rispettivi indirizzi di studio. «La proposta del piano di dimensionamento», si legge nel documento, ha avuto come obiettivi quelli di «garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico, educativa e formativa sul territorio; innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio; realizzare il diritto all'apprendimento e successo formativo» e molto altro.

Istituti comprensivi

«Il piano di dimensionamento - si legge ancora - della rete scolastica della Provincia di Frosinone per l'anno 2023/2024 è stato predisposto nel rispetto delle norme statali e dei criteri contenuti nell'Atto di indirizzo della Regione Lazio, ma anche attraverso una continua e costruttiva interlocuzione tra i diversi livelli della rete istituzionale. Infatti, sono state acquisite, ai sensi e secondo le modalità descritte nel DPR 233/98, le proposte dei Comuni, i pareri dei Consigli d'Istituto delle scuole secondarie di secondo grado, interessate alle proposte di modifica. II piano di dimensionamento della rete scolastica della Provincia di Frosinone prevede, nel primo ciclo, il funzionamento di 50 Istituti comprensivi (compresi due Omnicomprensivi)». In questo quadro la Provincia ha chiesto il mantenimento del Comprensivo di Piglio in quanto comune montano e, in deroga, di quello di Serrone che, benché montano, ha una popolazione inferiore (284 alunni) rispetto al parametro minimo fissato dalla Regione (300).

Istituti superiori

La Provincia ha chiesto il mantenimento dell'IIS "Marconi" di Anagni e dell'IIS "Baronio" di Sora, mentre saranno accorpati l'IIS "Brunelleschi - da Vinci" di Frosinone e l'IIS "Angeloni" del capoluogo. «L'IIS Brunelleschi — Da Vinci di Frosinone, sottodimensionato, non presenta più la condizione per il mantenimento dell'autonomia, e, pertanto, si procede all'accorpamento dell'IIS Brunelleschi — Da Vinci di Frosinone all'IIS Angeloni di Frosinone» sta scritto nel documento dell'Amministrazione provinciale.

Le richieste

Nel corposo piano vi sono anche le richieste di istituzione di nuovi indirizzi di studio per le superiori. Per l'IIS "Alighieri" di Anagni è stata avanzata istanza dell'indirizzo "Liceo musicale"; per lo Scientifico di Ceccano si è pensato all'indirizzo musicale e coreutico, mentre per l'IIS "Martino Filetico" di Ferentino la Provincia spera di ottenere un "Liceo di scienze umane", un "Liceo di scienze umane con opzione economico - sociale" e un "Istituto tecnico economico sportivo". Per il "Sulpicio" di Veroli si è puntato a un Ipseeoa con corsi serali per adulti, mentre il "Varrone" di Cassino, che è Istituto magistrale, spera nell'ottenimento dell'indirizzo musicale. Per l'IIS "Baronio" di Sora sono stati chiesti: l'indirizzo management e diritto allo sport; servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (articolazione enogastronomia, corso serale); indirizzo socio-sanitario. Il "Carducci" di Cassino vorrebbe l'indirizzo musicale, il Conprensivo di Alvito punta su corsi per dulti in agraria, agroalimentare e agroindustria e l'Ipseeoa di Fiuggi su arte bianca e pasticceria (corso per adulti).