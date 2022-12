Era originario di Alatri il trentatreenne morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente che si è verificato sul raccordo Terni-Orte della strada statale 675. Pierpaolo Tamè, residente a Gallese, in provincia di Viterbo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato travolto e ucciso da un veicolo in transito dopo essere sceso dal suo furgone per verificare un guasto. Lavorava come magazziniere.