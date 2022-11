A più di trent'anni dalla strage di Capaci, una pianta diventerà un albero per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone. La comunità internazionale di diritto pontificio "Nuovi Orizzonti", in occasione della festa nazionale degli alberi, prenderà in carico e porrà a dimora la "Talea di Falcone", pianta simbolo della lotta alla criminalità organizzata. L'iniziativa coinvolgerà le scuole della città già attive nei progetti di prevenzione al disagio giovanile, nei quali i ragazzi e le ragazze sono diventati protagonisti di attività sociali, artistiche e culturali alla scoperta della ricchezza del proprio territorio. Ma anche nella crescita di responsabilità, nella riqualifica e custodia dei luoghi che sono chiamati a vivere e abitare, concretizzando le indicazioni di papa Francesco nell'enciclica Laudato sì.

L'evento si svolgerà lunedì mattina, alle 11, all'interno della sede centrale della comunità "Cittadella Cielo". Inoltre, ci sarà anche la consegna della Talea che verrà effettuata dal generale di corpo d'armata, Antonio Pietro Marzo, comandante dell'unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri. All'iniziativa parteciperà anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e la fondatrice della comunità "Nuovi Orizzonti" Chiara Amirante.

Nel corso della mattinata si alterneranno diversi interventi di esponenti delle istituzioni come il viceministro all'ambiente Vannia Gava. Ma non solo. Saranno presenti il maestro di fama internazionale Andrea Bocelli, il prefetto del dicastero per la comunicazione della Santa Sede il dottor Paolo Ruffini e il presidente del Consiglio internazionale per la catechesi, sua eccellenza Rino Fisichella.