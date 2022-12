Parla al telefono mentre guida un'auto in dotazione all'ufficio manutenzioni del Comune. L'episodio è stato postato sui social dal circolo cittadino di Fratelli d'Italia: "C'era stato segnalato più volte, ma non volevamo crederci. Ci rifiutavamo di accettare il fatto che un non dipendente del Comune di Sora potesse utilizzare l'autovettura di servizio dell'ente, così sfacciatamente, tra l'altro guidando senza alcun rispetto delle norme del codice stradale. Ebbene, increduli, lo abbiamo visto anche noi".

L'uomo è stato fotografato e lo scatto, con il volto oscurato, ha subito rimbalzato sul web. "A questo punto - prosegue FdI - ci si chiede a che titolo questa persona, che non è neanche dipendente comunale, utilizza l'auto del Comune e cosa ne pensano il responsabile della sicurezza del Comune di Sora ed il sindaco di fronte a queste immagini. Chiederemo al nostro consigliere di presentare un'apposita interrogazione".

Dallo staff del sindaco fanno sapere che se verrà presentata l'annunciata interrogazione Di Stefano risponderà in consiglio comunale. Intanto il consigliere di FdI Federico Altobelli assicura: «Presenteremo un'interrogazione e anche una denuncia».