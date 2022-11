Anziano parroco investe due operai ad Ausonia, scompiglio questa mattina in pieno centro. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Pontecorvo - guidata dal capitano Taglietti - l'anziano sacerdote alla guida di una Ford avrebbe preso in pieno due persone intente a montare una insegna per un'attività pronta per l'apertura. Per fortuna, stando sempre alla ricostruzione dell'accaduto, i due operai non avrebbero riportato gravi conseguenze. Per tutti gli accertamenti sono stati trasferiti al Dono Svizzero di Formia. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri.