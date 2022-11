Il cimitero ha bisogno di una urgente operazione di manutenzione straordinaria. La scorsa settimana l'assessore Francesco De Gasperis, che gestisce la delega alla manutenzione, ha fissato il sopralluogo nella parte nuova del cimitero comunale per verificare di persona quali sono le principali problematiche.

«Ci risiamo - ha detto l'assessore De Gasperis - Ci era stato segnalato un danno ai pannelli che fungono da copertura della parte nuova del cimitero. Ci sono le tombe che invece del tetto sono salvaguardate da fogli di plexiglass che purtroppo, in molti punti, non svolgono più la loro funzione. La scorsa settimana siamo andati sul posto, c'ero io e la struttura tecnica dell'ente comunale per valutare come agire. Sicuramente bisognerà investire somme di denaro che nei prossimi giorni saprò meglio quantificare perché con gli uffici si stanno vagliando diverse soluzioni dato che ciclicamente, ogni inverno, il problema del plexiglass si ripropone. Certo è che sarà necessario incaricare una ditta esterna per eseguire i lavori».

E dopo qualche giorno dal sopralluogo dell'assessore e dei tecnici, il forte vento di domenica scorsa ha causato ulteriori danni rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora, chiamati per mettere il sicurezza proprio l'area coperta dai pannelli di plexiglass, in parte divelti. Una preoccupazione ulteriore per chi, proprio in quella zona del cimitero, ha le tombe dei propri cari e d'inverno deve fare i conti con i corridoi allagati, un problema dovuto alla copertura ampiamente danneggiata, con alcuni pannelli portati via dal vento o rimossa per salvaguardare l'incolumità delle persone.

In merito al funzionamento dei due ascensori presenti nel cimitero, l'assessore parla di tempi celeri. «Confidiamo con il sindaco Di Stefano di poter mettere in funzione gli ascensori prima di Natale - ha detto De Gasperis - Siamo in contatto con la ditta. Mentre per i lavori inerenti la copertura nella zona nuova del cimitero sicuramente ci vorrà il prossimo anno».