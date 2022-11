Carlotta Delicato ha vinto anche il premio nazionale "Cook Awards 2022" indetto dal Corriere della Sera. Un successo dopo l'altro per la talentuosa chef originaria di Cassino, che dopo aver frequentato il "Pellecchia" ha scelto la sua strada. Per anni in Spagna - Barcellona in particolare - dopo le esperienze a Venezia e in America Latina vince Hell's Kitchen Italia 3 (alla sua terza stagione), il reality show condotto dallo chef Carlo Cracco e a base di sfide in cucina, la chef ha continuato a sfidarsi nella vita di tutti i giorni. Viaggiando e cucinando.

Ora è risultata vincitrice anche del "Cook Awards 2022".

«"Dopo tante esperienze nelle grandi cucine, apre 2022 nel piccolo borgo di Contigliano il Ristorante Delicato. Insieme al marito, creano il ristorante con l'obiettivo rallentare per la famiglia senza rinunciare alla carriera da chef". Con queste parole - commenta Carlotta - ho ricevuto il primo riconoscimento da quando abbiamo aperto il "Ristorante Delicato". Per me e per tutto lo staff è stato davvero inaspettato, considerando che abbiamo aperto da pochi mesi e che eravamo in gara con grandi professionisti. Questo premio lo voglio dedicare alla mia famiglia, ai miei collaboratori e anche a me, che ho creduto da subito nel progetto Delicato e nella strada che vogliamo continuare a proseguire. Grazie di cuore!». ï¸Â

La cerimonia di proclamazione dei "Cook Awards" in cui sono stati resi noti i migliori protagonisti di ogni categoria si è svolta a Milano e l'emozione è stata immensa. I "Cook Awards" sono molto più di una competizione: si tratta di «individuare (e raccontare) i talenti del food. Quei professionisti, siano essi cuochi, scrittori, giornalisti, produttori, attivisti che hanno ben chiaro quanto il cibo non sia solo un piatto, o un ingrediente, ma un sistema. Collegato a delle responsabilità - spiegano gli organizzatori - I "Cook Awards" sono nati per valorizzare questi innovatori». E Carlotta Delicato, che di strada ne ha fatta tantissima, lo è di sicuro.

Una valanga di congratulazioni ha raggiunto la chef cassinate. Da "Cassino città per la Pace" alla Banca popolare del Cassinate passando per le diverse realtà associative. «Ora alla conquista della prima stella! Un grande abbraccio ai genitori Lucio Delicato e Mariella» aggiunge Marino Fardelli. Di recente su "Linea Verde" tra i protagonisti che hanno scelto una strada di rinnovamento era stata inserita proprio la storia di Carlotta. Insieme a lei, ragazzi e ragazze che hanno abbandonato i loro vecchi mestieri e si sono reinventati in nuove attività.

Proprio in quella puntata era stato dedicato uno speciale tutto incentrato sullo chef Carlotta che a Contigliano ha deciso di creare insieme al marito Gabriele il ristorante Delicato. Carlotta, oltre al piacere della cucina essenziale in perfetta armonia con stagioni e con ciò che la natura può effettivamente donare, ha anche posto l'attenzione su come la figura dello chef può essere abbinata a quella di neo mamma. Un passaggio affatto scontato.