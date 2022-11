Dal primo luglio scorso è scattata una serie di rincari delle utenze che, come annunciato dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas, toccherà il +55% per la bolletta dell'elettricità e il +41,8% per quella del gas; una situazione, ha spiegato l'Authority, dettata da un atteso incremento nei prezzi delle materie prime. Già questo basterebbe (e avanzerebbe), considerando la stangata sulle famiglie, sulle micro, piccole e medie imprese. Purtroppo però non è tutto.

In particolare, per motivare tali aumenti tariffari, la stessa Autorità ha denunciato speculazioni da parte dei grossisti, parlando di "strategie anomale adottate da diversi operatori sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, che hanno portato e stanno continuando a portare ad un rilevante aggravio di costi per il sistema e ad una alterazione del normale meccanismo di formazione dei prezzi nei mercati". Una situazione francamente intollerabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, Confimpreseitalia, ai sensi della legge n. 180 dell'11/11/2011 (Statuto delle Imprese), sta valutando di promuovere una class-action nei confronti dei rivenditori che stanno approfittando della contingenza economica per speculare sul prezzo delle forniture energetiche.

A tal proposito, la Confederazione, in provincia di Frosinone, segnala la prassi da parte di molte di queste società di inviare mail e/o fare telefonate vessatorie per ottenere pagamenti immediati ed a non accettare eventuali dilazioni minacciando il distacco della relativa utenza.

«Tale intollerabile comportamento denota purtroppo il malcostume di alcuni operatori sul mercato di approfittare dello stato di necessità del momento, dovuto sia alla pandemia che al conflitto bellico in corso, per lucrare a scapito di altre realtà economiche - spiega la nota - Un comportamento verso il quale la Confederazione si riserva di valutare l'attuazione di ogni azione legale a tutela delle imprese rappresentate. Non è possibile fare finta di nulla, non è possibile girare la testa dall'altra parte. Il momento è delicato e gravissimo. Non basta una congiuntura economica che deve fare i conti, oltre che con quanto segnalato, pure con l'inflazione. Lo sciacallaggio deve essere combattuto senza se e senza ma - ha concluso - E noi intendiamo farlo».