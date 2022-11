Studenti ancora in protesta al "Carducci" di Cassino per le aule al freddo. Ieri alcuni studenti sono stati ricevuti dal sindaco Salera per esporre il problema non nuovo. E il primo cittadino, nonostante il problema sia di competenza della Provincia, ha ascoltato tutte le istanze e ha contattato gli enti preposti. Oggi i ragazzi sono ancora in protesta: un problema affatto nuovo, spiegano. Stessa scena nel 2020.