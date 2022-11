Nelle scorse settimane i soliti vandali, che sfogano evidentemente le proprie frustrazioni sul patrimoni pubblico danneggiandolo, avevano preso di mira il parco Matusa.

In queste ore l'amministrazione Mastrangeli, con l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Angelo Retrosi, sta intervenendo per rimettere a posto alcune parti della tribuna che sono state prese di mira dai soliti ignoti.

Sono, infatti, in corso i lavori di rifacimento dei servizi igienici sottostanti la tribuna sul lato nord, quello che affaccia su piazza Quaranta martiri di Vallerotonda.

Nello specifico si andrà, nei prossimi giorni, a realizzare in primis un servizio igienico per utenti diversamente abili. Nel suo complesso l'intervento in programma, e in fase di esecuzione, è caratterizzato anche dalla realizzazione di due distinti blocchi di cui uno per uomini ed uno per donne. Saranno quindi, sostituiti tutti i pavimenti, tutti i rivestimenti, saranno rifatti tutti gli impianti: elettrico, di illuminazione di emergenza, idrico, l'impianto per l'acqua calda; saranno sostituiti i sanitari, le rubinetterie, saranno rifatte le controsoffittature e saranno sostituti accessori complementari, specchi ed asciugamani elettrici. Tutto per un importo globale di 29.000 euro.

Inoltre, a breve saranno installati, all'interno dell'area verde, alcuni giochi inclusivi in esecuzione di uno specifico finanziamento, di quasi 30.000 euro, intercettato nei bandi della Regione Lazio.