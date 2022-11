Dopo otto giorni si registra un nuovo decesso per Covid proprio nella giornata in cui viene superata la soglia dei 185.000 casi. I 320 positivi registrano il picco settimanale dopo i 415 contagiati del precedente martedì. Scendono così l'incidenza a 313,21 e i ricoverati, ora 46. Si rialza, invece, il tasso di positività al 17,64%.

La giornata

La vittima comunicata nel bollettino dell'Asl è una donna di 60 anni di Ceccano. È la nona del mese e la prima in otto giorni. Sono 320 i nuovi positivi (su 1.814 tamponi processati, in calo rispetto al precedente martedì) a fronte di 426 negativizzati. I ricoverati scendono, invece, da 50 a 46. Un dato che si è stabilizzato negli ultimi giorni.

In sette giorni si hanno 1.494 positivi, per la prima volta sotto quota 1.500 settimanale dal 17 novembre. La media scende così a 213,43 per una flessione dell'8,17% rispetto alla settimana precedente. Il 22 novembre, al contrario, registrava ancora un incremento di casi, dell'11,44%, sempre nel confronto settimanale.

Scende così l'incidenza per 100.000 abitanti, a 313,21, il nuovo minimo dal 17 novembre (306,29). Tale indicatore è in fase calante da cinque giorni a questa parte e ha invertito un trend in risalita dopo aver toccato il minimo con 267,09 il 6 novembre.

Il tasso di positività ha un nuovo sussulto e raggiunge il 17,64% su valori già visti in quattro degli ultimi cinque giorni. Del resto, la passata settimana si era conclusa a una media del 18,92%.

I tamponi processati continuano a scendere, considerato che ieri era 1.814 e di solito è il martedì la giornata con più test lavorati. Il 22 novembre i tamponi erano stati 2.007.

Se i positivi totali hanno superato quota 185.000 novembre è oltre quota seimila con 6.235 (5 in più di dicembre 2021) a 215 di media. Un dato, quest'ultimo, che pone il mese come secondo migliore dell'anno dopo i 208,90 di settembre.