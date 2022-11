Furto in un'abitazione nel quartiere di San Giuliano. Lunedì sera, alle 19 circa, i residenti del popoloso quartiere hanno visto arrivare una pattuglia della polizia di Stato. Le preoccupazioni di molti sono state confermate: nuovamente visite sgradite da parte dei ladri. Oltre a lasciare l'appartamento a soqquadro, sembra che i malviventi siano riusciti a portare via denaro e gioielli. Purtroppo si stanno intensificando episodi di questo tipo; alcuni giorni fa a finire nel mirino dei ladri è stata la zona di Pantano. I malviventi non temono di agire con la luce del giorno e si arrampicano a grandi altezze, entrano anche in abitazioni centrali e in orari in cui c'è gran movimento. In alcuni casi i ladri hanno tentato il colpo mentre i proprietari erano in casa e sono stati messi in fuga dalle urla di questi ultimi.