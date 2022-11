Finisce il gasolio, la caldaia non parte e il riscaldamento resta spento. Gli studenti del liceo scientifico "Francesco Severi", che seguono le lezioni nella succursale di via Piave, sono in protesta da due giorni. La direttrice dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mizzoni, ha fatto sapere che non è la prima volta che si verifica questa situazione. È successo anche due settimane fa, dove a seguito di una segnalazione, i tecnici dell'amministrazione provinciale sono intervenuti per risolvere l'inconveniente. Anche in mattinata c'è stato un ulteriore intervento e domani il riscaldamento dovrebbe funzionare.