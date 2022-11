La campagna di prevenzione gratuita "Ciociaria in Salute", promossa dalla Onlus "Iridis" e dalla società "Udica" di Frosinone, si rafforza. Questa mattina, nei locali di Via Veccia, è stato consegnato l'ecografo portatile ad alte performance "E-cube i7", di Alpinion Medical Systems. Lo strumento sarà fondamentale per gli screening multidisciplinari che vengono svolti periodicamente nei comuni della provincia di Frosinone.

Voluto dall'imprenditore Giacomo Spaziani, titolare di "Udica", l'acquisto dell'apparecchio di ultimissima generazione rappresenta un passo di straordinaria importanza per il progetto e per le prestazioni verso il raggiungimento di una qualità che sia sempre più elevata. Grazie all'acquisto dell'ecografo la campagna di prevenzione gratuita, ideata e promossa da Spaziani, potrà marciare ancora più spedita di prima, toccando progressivamente tutti i comuni della Ciociaria e permettendo ai cittadini di poter usufruire senza spese e in tempi rapidi di esami che normalmente richiedono non solo ingenti esborsi di denaro, ma anche tempi piuttosto lunghi.

Soddisfatti i responsabili di Udica e del progetto "Ciociaria in Salute" che hanno approfittato dell'occasione per ricordare che negli undici screening effettuati fino ad ora sono state eseguite quasi 300 visite, tra ecografiche e mediche, ed altrettanti esami audiometrici. Si ricorda che tutti gli screening gratuiti sono riservati agli over 65, più esposti alle patologie per le quali si svolgono le giornate di prevenzione.