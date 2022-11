Disagi da ieri per chi viaggia sull'ex superstrada del Liri per la Valle Roveto direzione Sora. È stata predisposta dall'Anas l'ordinanza di chiusura al traffico sulla SS 690 Avezzano Sora dal km 12+500 al km 17+100, Loc. Svincolo Canistro -Svincolo Civitella Roveto, su corsia di destra fino alle ore 18 del 22 dicembre 2022 per permettere lavori.

Chi percorre la trafficata SS 690 sarà costretto a percorrere, se diretto a Sora, la S.R. 82 uscendo quindi a Canistro e rientrando sulla S.S. 690 a Civitella Roveto. La chiusura del tratto è necessaria al fine di procedere ai lavori di manutenzione del corpo stradale per il ripristino della soletta flottante parzialmente danneggiata.