Ancora gravi le condizioni del ciclista di 28 anni che domenica scorsa è stato travolto da un'auto sulla Casilina, nel territorio di Rocca d'Arce. Il giovane di Monte San Giovanni Campano è ricoverato in prognosi riservata al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dove è stato trasportato con l'eliambulanza.

La ricostruzione

A lanciare l'allarme e a contattare subito i soccorsi è stato il conducente della macchina, residente ad Arce. L'incidente si è verificato nei pressi della diramazione per la strada provinciale 196 Fraioli. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 per prestare le prime cure al monticiano. Vista ala gravità delle ferite riportate, i medici hanno disposto per il ventottenne il ricovero in una struttura ospedaliera della capitale. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. I medici sono stati costretti perciò a rianimarlo sul posto, un'operazione lunga che si è protratta per circa un'ora. Poi, una volta stabilizzate le sue condizioni, il ciclista è stato caricato a bordo dell'elicottero, che nel frattempo era atterrato poco lontano dal luogo dell'incidente. L'eliambulanza si è poi rialzata in volo alla volta della Capitale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dove i medici lo hanno sottoposto ai primi esami radiografici per accertare le lesioni riportate nell'urto e nella successiva caduta a terra. Le sue condizioni sono ritenute serie e la prognosi resta tuttora riservata. Sono ore di apprensioni per i familiari e gli amici. Il tratto di strada della Casilina è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso e dei rilievi dei carabinieri. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei militari intervenuti sul posto.