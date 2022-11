«A meno di un mese dal Natale, non potevamo pretendere dono migliore, con ben 23 sacche di sangue raccolte domenica scorsa, su 25 donatori prenotati». Lo afferma con legittima soddisfazione Daniele Panella, presidente della sezione Avis ceccanese, i cui soci ancora una volta hanno dimostrato il loro grande spirito di solidarietà.

«È stata una raccolta speciale, oltre per il numero di sacche, anche per i valori e la condivisione nel compiere questo gesto così importante - prosegue Panella - Abbiamo "acquistato" sette nuovi donatori, grazie alla complicità affettiva e alla voglia di fare gruppo. Infatti, hanno donato colleghi di lavoro, sorelle, coppie, padri e figlio. Un mix bello e commovente, a conferma che i veri valori si trasmettono e condividono anche così».

Quindi, il presidente passa ai ringraziamenti: «Volevo ringraziare tutti per la pazienza mostrata. Purtroppo, non siamo riusciti a essere rapidi in base all'appuntamento per vari motivi, ma credo che il tempo dedicato non ha prezzo, specialmente per chi aspetta il nostro aiuto stando in un letto di ospedale. Grazie ai volontari Avis, all'equipe medico infermieristica, ai donatori e ai loro accompagnatori. È bello vedere la nostra sede con tante persone che si trattengono anche all'esterno, confrontandosi tra loro». Le prossime raccolte sangue che chiuderanno il 2022 sono fissate al 10 e 22 dicembre. Per prenotarsi basta un sms Whatsapp al 328-7854848.