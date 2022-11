Per i centri di distribuzione delle Poste di via Mascagni e degli altri 6 centri operativi in Ciociaria il Black Friday è stato l'antipasto del Natale. È iniziato uno dei due principali periodi dell'anno caratterizzati da un notevole aumento dei volumi dei pacchi in arrivo e in partenza. Rispetto alle "normali" medie di pacchi lavorati quotidianamente dai centri di recapito provinciali, a partire dal 25 novembre fino al termine delle festività natalizie, i volumi previsti si assesteranno su notevoli incrementi derivati soprattutto dall'e-commerce.

Secondo le stime, considerando tutti i clienti speditori che si affidano a Poste Italiane, la crescita dei volumi interesserà complessivamente tutta la provincia con picchi di incremento che in alcune giornate arriveranno a toccare quota +60%. Potenziato l'organico con 45 assunzioni di portalettere con contratto a tempo determinato.