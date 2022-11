È Francesca Colacicchi la vittima ventiseienne dell'incidente che si è verificato questa notte al km 68 della via Casilina, in territorio di Anagni.

La giovane, che abitava nel centro storico di Anagni, si è scontrata con un altro veicolo per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. I soccorsi sono stati vani. La ragazza è morta sul colpo. Ferito lievemente il conducente dell'altra macchina coinvolta.

