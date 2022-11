La settimana del Covid si chiude con 188 positivi, 30 in meno nelle ultime 24 ore e 20 in meno rispetto a domenica scorsa. E così scendono l'incidenza per 100.000 abitanti e il tasso di positività.

La giornata

Sono 188 i nuovi contagiati su 1.089 tamponi processati e con 334 negativizzati. Nella settimana appena conclusa i casi sono stati 1.596 a 228 di media per una riduzione dell'1,24% rispetto alla precedente. Quest'ultima, con 1.616 contagiati a 230,86 di media, era finita agli archivi con un incremento del 12,77% nel confronto con quella prima ancora. L'andamento decrescente dell'ultima settimana si è concretizzato nella parte finale. Tanto che l'incidenza per 100.000 abitanti è in discesa da tre giorni e si attesta a 334,59, miglior dato del periodo dopo i 331,66 del 19 novembre.

Il tasso di positività di ieri era al 17,26% in linea con quello dei due giorni precedenti. La settimana termina così a una media del 18,92% di poco superiore al 18,20% della precedente.

I tamponi processati ieri sono stati 1.089 il che porta il totale settimanale a 8.420, al di sotto delle cifre del periodo 14-20 novembre, che ne ha avuti 8.914.

Si registra un nuovo ricoverato ma il totale complessivo ieri non è stato comunicato.

Infine, ieri non sono stati segnalati nuovi decessi per cui il dato da lunedì si ferma a 1, mentre le vittime del mese di novembre sono 8. Sempre a novembre finora si contano 5.864 contagiati alla media di 217,18, sotto la soglia di ottobre ma sopra quella di settembre. Finisse così sarebbe, però, il secondo miglior mese del 2022.