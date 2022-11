Una giovane di Anagni, 26 anni, è morta questa notte a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla via Casilina, in territorio di Anagni. Coinvolte due auto. Sul posto carabinieri, operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del turno B di Fiuggi. L'incidente è avvenuto al bivio ex Winchester intorno all'una.