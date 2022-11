Una criticità affatto nuova ma che continua a rendere difficile la vita dei cittadini che abitano in via Garigliano. Questa mattina è atteso l'arrivo delle telecamere Rai che tornano nella città martire per raccontare ciò che non va attraverso il potere e la forza della denuncia pubblica che passa attraverso la televisione. La scorsa settimana era stato anche inviato un dettagliato report agli enti preposti. Un report in cui venivano descritti elettrodomestici, bidet, scarti edili abbandonati nel cortile delle palazzine insieme a pneumatici, materiale plastico e rifiuti speciali. Oltre alla presenza pure dei topi. «I residenti delle case Ater sono disperati, con i rifiuti sotto alle finestre di chi affaccia su via Garigliano, oltre agli olezzi che rendono sempre più difficile la vita in queste palazzine» avevano spiegato gli attivisti. Così l'Ansmi (Associazione nazionale Sanità militare Italiana) - con tanto di documentazione fotografica - ha deciso di inoltrare tutto a Ater, Comune, Asl, Procura e Prefettura.

«Sembra che qui la situazione dei rifiuti sia sfuggita di mano» ha riferito una residente. Aggiungendo che parte dei rifiuti è infilata pure in una palazzina. Una discarica a cielo aperto a un passo dalla stazione dei bus e a non molta distanza da alcuni istituti scolastici.

L'Ansmi ha chiesto alle autorità competenti di intervenire.

«Chiediamo a tutti i cittadini che hanno segnalato il problema di far sentire la loro voce davanti alle telecamere. Un'occasione per ricordare che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B!» hanno sottolineato ancora dall'Ansmi.