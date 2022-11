Incidente oggi pomeriggio in territorio di Rocca d'Arce, dove un ciclista che percorreva la Casilina ha urtato contro un'auto ed è finito a terra. E' accaduto nei pressi della diramazione per la strada provinciale 196 Fraioli. Immediata la richiesta di intervento al 118 che si è precipitato sul luogo dell'incidente con un'ambulanza, pronti ad allertare l'Ares per l'invio sul posto di un elicottero. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito.