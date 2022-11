Ha portato via finestre, persiane, zanzariere, anche termosifoni e caldaia. Non si tratta di un trasloco. Ma di un furto. Furto di cui deve rispondere un venticinquenne. Il giovane è stato rinviato a giudizio. L'udienza si terrà il 31 marzo. Stando alle accuse il ferentinate è entrato furtivamente nell'abitazione della sua vicina, approfittando della sua assenza e le ha "smontato casa". I fatti contestati risalgono al mese di marzo di quest'anno. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

Stando alle accuse, il giovane si è introdotto nella casa di una vicina. Una volta all'interno ha rubato diverso materiale, tra cui, oltre a biancheria varia, un televisore, un termoconvettore, una caldaia a gas, termosifoni. E non solo. Sempre stando alle accuse, il giovane avrebbe portato via zanzariere in alluminio, persiane, finestre e anche la cassetta degli attrezzi. A fare l'amara scoperta è stata la proprietaria al rientro in casa, quando non ha trovato più neppure alcune finestre e persiane. All'appello mancavano pure i termosifoni, la caldaia e un termoconvettore. Sono scattati pertanto tutti gli accertamenti del caso e le indagini che hanno portato al giovane, già noto alle forze dell'ordine. Il venticinquenne è finito così a giudizio per il reato di furto. È difeso dall'avvocato Cellitti. Il ragazzo dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 31 marzo.