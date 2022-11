Si apre oggi la serie di quattro domeniche ecologiche istituite dal Comune di Ferentino in rispetto del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria. Quella odierna è la prima e unica ecodomenica del 2022, le rimanenti tre sono fissate tutte nel 2023: 8 gennaio, 29 gennaio e 19 febbraio. Le quattro giornate ecologi (poco pubblicizzate) impongono il blocco totale della circolazione dalle ore 8 alle 18, o meglio è stabilito il divieto della circolazione dinamica nell'area urbana delimitata come fascia gialla circoscritta dalle seguenti strade: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (bivio viale Bartoli), via Valeria, via Consolare (bivio via Cavour), via Antica Curia, via del Ierone.

Negli anni passati si sono registrate lamentele dei cittadini per via dell'apertura di una farmacia di turno proprio all'interno della fascia gialla, quindi impossibile da raggiungere in auto, con difficoltà soprattutto per anziani e disabili. Nella giornata odierna invece, per una coincidenza o per avere studiato il problema da parte dell'amministrazione, è di turno la farmacia Sant'Agata situata al di fuori della fascia gialla, quella vietata ai veicoli dalle 8 alle 18. Dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 si viaggerà a targhe alterne, tutti i veicoli privati a combustione interna; lunedì (targhe dispari) e venerdì (targhe pari), dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 22.30.

In deroga alle disposizioni in merito alle targhe alterne, potranno circolare comunque, a prescindere dalla targa, le seguenti categorie di veicoli: ibridi, a trazione elettrica, quelli alimentati a metano e a gpl, euro 6. I trasgressori alle disposizioni (se ne aggiungono altre extrastradali) saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 (comma 1b e 13) del codice della strada. Relativamente alle polveri sottili (Pm10), Ferentino al 25 novembre 2022 fa registrare 21 sforamenti annuali, molto più bassi rispetto al passato. Sarà per l'area decentrata della stazione di rilevamento dell'aria o per cause naturali?