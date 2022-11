Incidente ieri sera sulla Sp278 a Veroli, all'altezza della stazione di servizio. Due veicoli coinvolti, una Peugeot guidata da una quarantanovenne e con i due figli minori a bordo, e una Fiat Punto condotta da un ventiquattrenne di Veroli. Sul posto sono intervenuti il personale medico con le ambulanze per soccorrere i feriti e la polizia locale di Veroli per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli. La dinamica dell'incidente è al vaglio. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato feriti gravi.