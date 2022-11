Condanna definitiva per i reati di lesioni personale, minacce e violenza privata, scatta l'arresto.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Frosinone hanno così tratto in arresto un uomo di 73 anni del capoluogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

L'uomo, in base ai calcoli effettuati, dovrà scontare la pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione, a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di minaccia, lesioni personali e violenza privata. Tali fatti sono stati commessi nel comune di San Cesareo nel 2009. Pertanto l'uomo è stato condotto nella casa circondariale di via Cerreto, dove trascorrerà i prossimi mesi per l'espiazione della sua pena.