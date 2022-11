"La Provincia di Frosinone e il Pnrr: risultati e prospettive future". Questo il titolo del convegno in programma mercoledì 30 novembre dalle ore 17.30 nel salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale.

Un incontro durante il quale, il presidente della Provincia Antonio Pompeo, gli amministratori e gli addetti ai lavori illustreranno i risultati raggiunti finora, davanti a una platea di associazioni, imprese e cittadini che potranno ascoltare quanto di positivo è stato fatto e quanto ancora si potrà fare grazie alla funzione di "Casa dei Comuni", svolta dall'Ente di piazza Gramsci.

Un ruolo cruciale che, su impulso del presidente Pompeo, l'amministrazione provinciale ha svolto nell'azione di coordinamento e supporto alla redazione e realizzazione dei progetti in campo. Mettendo a disposizione uomini e risorse, grazie alla task force provinciale, alla collaborazione con Orep – Osservatorio Recovery Plan - e l'azienda speciale Frosinone formazione e lavoro con Sav (Servizi di Area Vasta), la Provincia ha fornito sin da subito un ampio sostegno ai comuni attraverso un hub di conoscenze, attività e informazioni sul Pnrr, svolgendo il ruolo di "centro di competenza e coordinamento". Il tutto si traduce concretamente nella straordinaria cifra di risorse finora ricadute sul territorio della provincia di Frosinone: 302,6 milioni di euro.

Per raccontare tutta l'attività e il lavoro portato avanti da oltre un anno, il presidente Pompeo ha organizzato un convegno dal titolo "La Provincia di Frosinone e il Pnrr: risultati e prospettive future". Con l'obiettivo di contestualizzare i risultati ottenuti dall'amministrazione nel panorama regionale e di calarlo sulle singole realtà locali, sono stati individuati i seguenti relatori, che affiancheranno il presidente Antonio Pompeo: Marco Dell'Isola, rettore dell'Università del Cassino e del Lazio Meridionale, Daniele Leodori, presidente ad interim della Regione Lazio, il presidente di Orep, Gaetano Scognamiglio, Enzo Salera, sindaco di Cassino, Giancarlo Proietto, sindaco di Serrone, Maurizio Fadioni, vicesindaco di Amaseno e Giandrea Cipolla, consigliere comunale di Vallecorsa. A moderare i lavori, Daniela Bianchi, membro della task force provinciale.

«Siamo assolutamente soddisfatti – ha detto il presidente Pompeo – del lavoro svolto sin qui ma anche e soprattutto della risposta dinamica che il territorio sta dando in una fase tanto delicata quanto strategica quale quella della presentazione dei progetti per i fondi del Pnrr. Siamo la seconda Provincia in Italia, dopo quella di Monza e Brianza, e la prima del centro-sud ad aver attivato una macrostruttura per il Pnrr che ha dato e sta dando importanti risultati – ha continuato Pompeo – Un ruolo, quello di "Casa dei Comuni", che ci rende orgogliosi soprattutto perché, finalmente, possiamo dimostrare di essere un territorio con una visione corale e sistemica: è questo l'unico modello che potrà vincere la preziosa e imperdibile sfida del Pnrr». Un lavoro di otto anni quello messo in campo sinora dall'amminsitrazione che merita di essere raccontato, anche attraverso le testimonianze dei singoli amministratori, in un evento conclusivo dei due mandati del presidente Antonio Pompeo. «Spero vivamente possa fungere da traino per il futuro della Provincia di Frosinone», ha concluso Pompeo.