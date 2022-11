Residenti della zona foresta a Cervaro senza energia elettrica. A causa del maltempo un ramo ha tranciato i cavi elettrici e tutta la zona si trova stamattina senza corrente. In particolare in via isola di foresta stanno cadendo i pali della linea sotto i colpi del vento che non dà tregua. La zona, durante l'ultima ondata di maltempo, si allagò provocando danni alle abitazioni.