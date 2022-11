Automobilista vivo grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio. È il caso dell'appuntato Renzo Versi, in servizio nella compagnia carabinieri di Alatri. Lo scorso 28 ottobre, mentre era a passeggio con la sua bici, ha visto arrivare un veicolo che sbandava finendo poi contro le barriere di protezione ai margini stradali. Il militare si è accorto immediatamente che un'automobilista si trovava in pericolo.

Prontamente è corso verso l'auto in difficoltà, accorgendosi che l'autista era stato colto da un malore. Così è riuscito a salvargli la vita praticandogli il massaggio cardiaco. Ai sanitari del 118, che di lì a poco giunti sul posto, non è restato altro che fare i complimenti al militare dell'arma e trasportare l'uomo al presidio ospedaliero di Alatri per ulteriori accertamenti.

L'intervento del carabiniere, libero dal servizio, ha scongiurato sicuramente conseguenze più gravi. Al militare sono arrivati gli apprezzamenti dei superiori e della cittadinanza locale.