A cena con i ladri. Sono serate difficili per le famiglie del Sorano che condividono sui social la loro preoccupazione per i ripetuti furti messi a segno o quantomeno tentati nelle ultime settimane. La piattaforma virtuale diventa il mezzo per lanciare comunicazioni veloci e arrivare a più persone possibili in breve tempo. E così martedì sera, all'ora di cena, una donna che risiede insieme alla sua famiglia in una villetta di due piani a Isola del Liri superiore ha lanciato il suo allarme: "Tentativo di furto adesso in via Cave Poggio, zona stazione. I ladri stavano cercando di entrare in casa, ma abbiamo urlato e sono scappate. State attenti".

Abbiamo raggiunto la donna che ci ha descritto quegli istanti di paura vissuti intorno alle 20. «Stavamo cenando e abbiamo sentito dei rumori provenienti dal portone - spiega la signora - Per fortuna era chiuso a doppia mandata. Hanno cercato più volte di romperlo, ma con le nostre urla si sono spaventati e sono scappati. C'erano tre auto parcheggiate fuori, ma loro sono entrati lo stesso, evidentemente pensavano non ci fosse nessuno dato che le luci della cucina dalla strada non si vedono».

Tentato furto, sempre nella stessa serata a Sora, in zona Pantano. Due malviventi hanno parcheggiato l'auto vicino alla chiesetta di Sant'Antonio e hanno scavalcato il cancello di una villetta. Un residente della zona ha notato il movimento sospetto e ha lanciato l'allarme; così i due ladri sono scappati in mezzo alla campagna mentre il loro complice che li attendeva fuori si è dileguato con l'auto (pare una Audi A3 nera).

La banda sarebbe stata notata nella zona a bordo della stessa vettura già dalla mattina di martedì; forse un "sopralluogo" per poi tornare in serata e colpire. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine allertate dai residenti. E ieri sera i ladri sono entrati nuovamente in azione non lontano da dove hanno tentato il primo furto. Hanno forzato la finestra di una casa, ma anche stavolta le grida dei proprietari li hanno messi in fuga.