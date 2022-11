Uccide il figlio di ventisei anni colpendolo a morte con un oggetto affilato. È successo a Canelli in provincia di Asti. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dopo aver compiuto l'omicidio, avrebbe chiamato i carabinieri e i soccorsi, confessando già durante la telefonata. All'arrivo dei soccorsi però per il giovane non c'è stato niente da fare. L'uomo, invece, è stato arrestato dai carabinieri. Indagini in corso.