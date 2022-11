Sarebbero molteplici le famiglie alle prese con difficoltà economiche a Ferentino che chiedono al Comune un sostegno per il pagamento delle bollette di luce e gas oggi più salate. I nuclei o cittadini interessati dovranno fare pervenire la domanda compilata all'ufficio protocollo entro il 31 dicembre 2022. Nei giorni scorsi, in realtà, la giunta municipale guidata dal sindaco Antonio Pompeo ha deliberato il bando per l'erogazione di contributi straordinari per il pagamento delle utenze domestiche a favore di famiglie in difficoltà economiche.

L'erogazione dei contributi aiuterà coloro colpiti dagli effetti della crisi economica collegata alla pandemia e all'aumento dei costi degli approvvigionamenti di materie prime a causa della guerra in Ucraina. Pertanto quelle famiglie disagiate saranno aiutate nel pagamento delle bollette di luce e gas, in particolare per le spese sostenute nel 2022 per le utenze domestiche. Il piano viene finanziato con fondi comunali stanziati in bilancio, per una somma complessiva di 30.000 euro. Il contributo sarà erogabile a ogni richiedente per un importo che va da 100 a 250 euro massimo.

Per beneficiare della somma, una tantum, si rammenta che sono indispensabili determinati requisiti. Bisogna risiedere a Ferentino e occorre essere in possesso di Isee familiare inferiore o uguale a 18.000 euro. L'unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche deve essere utilizzata come abitazione principale del richiedente e del nucleo familiare e corrispondere all'indirizzo di residenza dello stesso. saranno escluse dal beneficio le istanze incomplete o presentate in ritardo.

Il sindaco Pompeo va in aiuto dei più fragili in un momento difficile per tutti: «Con i nuovi contributi diamo un ulteriore segnale di attenzione verso le fasce più deboli, in un momento delicato. La crisi energetica sta mettendo a dura prova le famiglie. Periodo drammatico e con sempre più persone che non riescono a far quadrare i conti nella quotidianità».