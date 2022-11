Incidente tra auto e moto in via Farneto a Supino. L'incidente si è verificato dopo le 14. Sul posto il personale medico, carabinieri e polizia locale. Richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza, atterrata in un terreno poco distante dal luogo dove si è verificato l'incidente. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. L'auto coinvolta è finita contro il muretto di un'abitazione.