Arrestato un cinquantenne per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo di Anagni, già noto alle forze dell'ordine per reati connessi all'uso di bevande alcoliche. Dovrà scontare la pena di cinque mesi di detenzione domiciliare per il reato commesso qualche anno prima. I militari hanno accompagnato l'uomo presso il proprio domicilio informandone l'autorità giudiziaria mandante.