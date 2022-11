Dopo il "solito" lunedì con tamponi e contagi al minimo, il "solito" martedì con oltre duemila tamponi processati e 415 nuovi positivi scoperti. Prosegue, inoltre, la discesa del numero dei ricoverati, passati negli ultimi tre giorni, da 75 a 70 a 57 con due nuovi ingressi. Nuovo massimo di tamponi dal 18 ottobre.

La giornata

Nessun decesso, 415 contagiati su 2.007 tamponi e 398 negativizzati. È il bilancio dell'ultima giornata. I 415 casi di ieri sono 15 in più rispetto al martedì precedente e il massimo dai 419 del 18 ottobre. Negli ultimi sette giorni si sono avuti 1.627 positivi per una media di 232,43, la più alta da fine ottobre, con una crescita dell'11,44% rispetto ai sette giorni precedenti. Martedì 15 novembre, invece, il trend segnava un incremento del 9,20%. A novembre si registrano 4.741 contagiati alla media di 215,50. Numeri molto simili a quelli di settembre, che ha avuto una media di 208,90. Per il resto, nel 2022, la media ha oscillato tra i 244,09 di agosto e i 798,35 di gennaio.

Gli altri numeri

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale è tornata nettamente sopra quota 300 (dal 3 all'8 novembre era stata invece sempre sotto tale soglia). Ieri era a 341,09, così come il 30 ottobre, nuovo massimo dopo i 342,35 del 29 ottobre. Martedì scorso l'incidenza era a 306,08, mentre l'8 novembre a 280,29. Il tasso di positività ieri si è portato al 20,68% in risalita rispetto ai valori dei due giorni immediatamente precedenti, ma meno del 21,60%, avuto il 19 novembre. I ricoverati subiscono un deciso rallentamento dopo aver toccato il massimo con 89 il 17 novembre. Dopo di allora sono stati 84 l'indomani, 62 sabato, 75 domenica, 70 lunedì e, appunto, 57 ieri. I nuovi ingressi in ospedale sono stati 2 nelle ultime 24 ore, mentre restano a zero i degenti in terapia intensiva. Ieri, dopo che nei due giorni precedenti si era contato sempre un decesso, non si sono avute altre vittime. A novembre i deceduti sono otto, ovvero lo stesso numero dell'intero mese di ottobre. I negativizzati sono 398, quattro in più rispetto a martedì scorso. La passata settimana, peraltro, con 1.588 guariti ha segnato una riduzione rispetto ai 1.713 della settimana prima ancora. I tamponi hanno ripreso a crescere come conferma il dato di 2.007 di ieri. Non se ne contavano così tanti in un'unica giornata dai 2.108 del 18 ottobre. Nelle ultime due settimane, peraltro, il dato dei test effettuati è risalito.

Il bollettino regionale

Nel Lazio, informa l'assessore Alessio d'Amato, su un totale di 26.994 tamponi, si registrano 4.714 nuovi casi positivi (+3.083) con 9 decessi (+4). Nel conto ci sono 752 ricoverati (+38), 31 terapie intensive (+2) e 4.220 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%.