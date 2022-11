Il governo ha approvato il disegno di legge di bilancio. Tra le varie misure varate, il decreto prevede anche una rivisitazione del reddito di cittadinanza. Il sussidio continuerà a essere previsto per tutti coloro che versano in condizioni di povertà e sono impossibilitati a lavorare. Mentre, per tutti coloro giudicati occupabili, il reddito continuerà a essere erogato per un periodo limitato di massimo otto mensilità. Nel 2024, invece, l'intero strumento sarà rivisitato.