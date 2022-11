Spari contro i carabinieri di Colleferro, poco fa, a Segni in via delle Mele. I colpi sono partiti da tre malviventi inseguiti dai militari dopo aver rubato la borsa a una donna di Colleferro e fuggiti a bordo di una macchina, anch'essa rubata. Raggiunti a Segni, i banditi hanno reagito sparando. Uno di loro è stato arrestato, in corso le ricerche per trovare i complici.